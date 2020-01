Serie A e non solo, tutta la programmazione DAZN del prossimo weekend

SERIE A DAZN PROGRAMMAZIONE OFFERTA LIGUE 1 / Con il nuovo anno, torna in campo la Serie A e con lei anche la Liga, oltre alla FA Cup che vedrà impegnate Liverpool e Manchester City su DAZN. A riposo la Serie B, che riaprirà i battenti nuovamente il 17 gennaio. Dunque nel prossimo weekend, quello che si aprirà il 12 gennaio, la piattaforma disponibile in streaming e sui canali di 'Sky' offrirà alcuni match importanti in chiave scudetto e non solo. Proprio sabato 12 c'è grande attesa per la supersfida tra Inter e Atalanta, in programma alle 20.45.

Niente Serie B, così come riposerà anche la(che riprenderà venerdì 17), ma domenica 13 DAZN propone incontri fondamentali soprattutto in ottica salvezza per la Serie A.

Nel lunch match saranno in campo Udinese e Sassuolo, poi alle 15 Sampdoria e Brescia, bisognose di punti per non cadere nel baratro. Non solo Italia, però. Su DAZN ci sarà spazio anche per la Ligue 1 francese: in campo il PSG, che alle 21 ospiterà il Monaco nel big match della 20esima giornata. La squadra di Tuchel è saldamente al comando, ma i monegaschi sono in continua ripresa e puntano a un posto in Champions League.