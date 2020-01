BRESCIA-LAZIO DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CORINI SIMONE INZAGHI BALOTELLI IMMOBILE - Dopo la sosta per le festività natalizie, la Serie A si torna in campo. Apre la diciottesima giornata di campionato, il lunch match tra Brescia e Lazio. Le 'Rondinelle' di Eugenio Corini sono reduci dal pareggio esterno contro la Parma e si trovano al terzultimo posto in classifica; i biancocelesti di Simone Inzaghi, arrivano all'appuntamento dopo la conquista della Supercoppa Italiana contro la Juventus capolista.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-LAZIO

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Juventus 42 punti; Lazio* 36; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29: Parma 25; Napoli 24; Bologna 22; Torino e Milan 21; Verona* e Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce e Sampdoria 15; Brescia 14; Spal 12; Genoa 11

*una partita in meno

