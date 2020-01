CALCIOMERCATO NAPOLI CARRASCO / Il Napoli continua a seguire Yannick Carrasco, esterno offensivo belga del Dalian Yifang ed ex Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', per il classe 1993 potrebbe essere arrivato il momento giusto di lasciare il campionato cinese e tornare ad essere protagonista in Europa. Su Carrasco c'è da registare il forte interesse anche della sua ex squadra, pronta a riaccoglierlo in Spagna.

Mastravede per il belga, serviranno diverse milioni di euro per strapparlo al campionato cinese e molto dipenderà dal destino (immediato) die di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

