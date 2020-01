Milan, Halilovic stufo dell'Olanda | La richiesta ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN HALILOVIC - Alen Halilovic non trova pace. Arrivato al Milan a costo zero nell'estate del 2018, il centrocampista offensivo croato classe 1996 non è mai riuscito a imporsi in rossonero ed è stato girato in prestito prima allo Standard Liegi un anno fa e poi all'Heerenveen lo scorso settembre. Ma nemmeno in Eredivisie sta trovando molto spazio: 11 presenze finora nel campionato olandese, di cui soltanto due dal primo minuto, con zero gol all'attivo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo madrileno 'Marca', Halilovic avrebbe chiesto aldi rientrare prima dal prestito e di trovargli una sistemazione nella Liga spagnola dove ha già vestito le maglie di, Sporting Gijon e Las Palmas.

