CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES PSG / Dopo aver ufficializzato tutti i dettagli dell'acquisto di Kulusevski, la Juventus continua a setacciare il mercato per cercare rinforzi importanti, soprattutto a centrocampo. Tra arrivi e partenze, il reparto nevralgico è destinato a subire numerose variazioni nelle prossime due sessioni di calciomercato. Per quanto riguarda Emre Can, ad esempio, si parla ormai da settimane del forte interessamento del Psg per il centrocampista tedesco e di un possibile scambio con Leandro Paredes.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, però, parlano di un importante dietrofont su questo fronte.

Calciomercato Juventus, salta lo scambio con il Psg

Secondo 'Paris United', infatti, su indicazione di Thomas Tuchel, la dirigenza francese avrebbe deciso di togliere dal mercato il centrocampista argentino, almeno per quanto riguarda gennaio. L'intenzione del club transalpino sarebbe quella di rinviare il discorso alla prossima estate, quando sarà più facile cedere il calciatore con una minusvalenza meno sanguinosa.