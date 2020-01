CALCIOMERCATO JUVENTUS MATIC MANCHESTER UNITED / Se Paul Pogba rimane il grande sogno in vista dell'estate, anche se non da eslcudere un tentativo di Paratici per la finestra invernale, ecco che dal Manchester United potrebbe arrivare un altro rinforzo per il centrocampo bianconero di Maurizio Sarri già a partire da gennaio. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai, la dirigenza bianconera starebbe pensando a Nemanja Matic: sfida lanciata a Inter e Milan per il centrocampista serbo, già nel mirino di Conte e Pioli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, non solo Matic: Emre Can la chiave per Pogba

Arrivano conferme anche sull'interesse del Manchester United per Emre Can, cercato già sul mercato dal Paris Saint Germain e dal Borussia Dormtund. Il centrocampista tedesco potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per strappare il sì definito ai 'Red Devils' e riportare Pogba a Torino.

