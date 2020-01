Calciomercato Roma, doppia offerta per Sadiq

CALCIOMERCATO ROMA SADIQ - Ceduto al Partizan Belgrado in prestito la scorsa estate, Umar Sadiq è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione con 10 gol in 11 presenze nel campionato serbo più due in Europa League. Prestazioni che porteranno quasi certamente ad esercitare il diritto di riscatto versando 1,6 milioni di euro nelle casse della Roma.

Tuttavia a gennaio, secondo il portale 'owngoalnigeria.com', i bianconeri dovranno fronteggiare gli assalti di un paio di club importanti: gli spagnoli dellae soprattutto i francesi del, pronti a mettere sul piatto 6 milioni di euro.

