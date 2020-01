CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI RUGANI / La Juventus è pronta a riabbracciare Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', arrivano segnali molto confortanti dal fronte del capitano bianconero: il percorso di recupero procede spedito e secondo la tabella di marcia, il rientro a febbraio è sempre più possibile con annessi risvolti legati a Daniele Rugani sulla lista Champions e il mercato. Per fare spazio a Chiellini, Sarri sarà costretto a rimuovere un elemento già presente nell'elenco: tutti gli indizi portano all'ex Empoli.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, Kulusevski incontra Ronaldo: spunta la reazione

Calciomercato Juventus, Chiellini avvicina Rugani alla Premier

Daniele Rugani può lasciare durante questa finestra invernale Torino. Il difensore centrale ha trovato poco spazio alla Juventus, nonostante l'arrivo in panchina del suo mentore Sarri, che lo aveva lanciato all'Empoli, complice anche la crescita esponenziale di Demiral. Il Leicester è pronto ad offrire alla Juve circa 20 milioni di euro per portare Rugani in Premier League. In Inghilterra si è parlato anche di un possibile inseriemento dell'Arsenal dopo l'arrivo sulla panchina dei 'Gunners' di Arteta, alla ricerca sul mercato di un difensore d'esperienza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba a gennaio: il Manchester United ha deciso!

Ultime CM.IT - Calciomercato Juventus e Napoli, occhi a Madrid tra Isco e Fabian