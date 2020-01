DIRETTA MILAN SAMPDORIA IBRA / L'entusiasmo per l'arrivo di Ibrahimovic ha solo parzialmente lenito il dolore per la cocente sconfitta patita in casa dell'Atalanta prima della sosta. Milan-Sampdoria rappresenta l'occasione giusta per riconquistare la fiducia dei tifosi e per provare a risalire la china in una classifica a dir poco preoccupante.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro la, i blucerchiati hanno bisogno di punti in ottica salvezza e per arrivare allo scontro diretto contro il Brescia con maggiore entusiasmo. Calciomercato.it seguirà la partita della diciottesima giornata di Serie A in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SAMPDORIA

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

CLASSIFICA SERIE A: