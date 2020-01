Calciomercato Inter, ottimismo per Gabigol

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL - Scaduto il prestito con il Flamengo, dallo scorso 1 gennaio Gabigol è tornato ad essere tecnicamente un giocatore dell'Inter. Il brasiliano, in ogni caso, non verrà aggregato alla rosa di Antonio Conte: nonostante le sirene europee e la voglia dell'attaccante di dimostrare il suo valore nel Vecchio Continente, il suo futuro potrebbe essere ancora in patria.

Secondo quanto riportato da 'O Globo', infatti, la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra l'entourage di Gabriel Barbosa e la dirigenza del club rubronegro per trovare un accordo sul suo ingaggio. Filtra ottimismo sul buon esito della trattativa, conche attende novità per incassare quei 20 milioni che poi verranno reinvestiti a gennaio.

