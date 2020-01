CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ / Futuro lontano dal Milan per Ricardo Rodriguez. Il terzino, molto indietro nel progetto tecnico di Pioli, potrebbe cambiare aria già a gennaio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Se in Italia resta l'interesse deldi, tecnico che nutre stima nei suoi confronti, all'estero nelle ultime ore è avanzata la candidatura del PSV Eindhoven . Gli olandesi, riporta 'Tuttosport', sarebbero pronti a chiudere l’affare in pochi giorni per una cifra vicina alla decina di milioni. Il calciatore, però, prima di dire di sì vorrebbe prendersi qualche giorno di riflessione e aspettare ancora Gattuso.

