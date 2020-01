CALCIOMERCATO INTER GIROUD / L'Inter per il reparto offensivo tiene d'occhio Oliver Giroud e Fernando Llorente. Il francese e il centravanti del Napoli sono le due opzioni al vaglio della dirigenza nerazzurra a gennaio come vice-Lukaku. Antonio Conte preferirebbe però l'attuale centravanti del Chelsea, che visto il poco minutaggio con Lampard potrebbe cambiare maglia a metà stagione.

Il Chelsea per liberare il campione del mondo ha bisogno di un sostituto di spessore e lo ha individuato in Moussa Dembele del Lione.

Il club di Ligue 1, prossimo avversario dellaagli ottavi di, non sembrerebbe però intenzionato a cedere nella sessione di gennaio il suo gioiello. Come riporta 'Sky Sports News UK', il Lione avrebbe rifiutato di recente un'offerta dadi euro del Chelsea per l'attaccante classe '96. Il sodalizio transalpino, infatti, non vorrebbe privarsi di Dembele e potrebbe eventualmente aprire ad una cessione solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile, oltre i 70 milioni di euro. Tutto questo può complicare il possibile assalto dell'Inter per Giroud.

