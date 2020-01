Juventus, Kulusevski incontra Ronaldo: spunta la reazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI / Primi assaggi di Juventus per Dejan Kulusevski. Acquistato a titolo definitivo, il forte centrocampista ormai ex Atalanta e in prestito al Parma fino a fine stagione, ieri ha avuto modo di conoscere le strutture e alcuni tesserati bianconeri.

Kulusevski si è detto felice sul suo trasferimento , ma spuntano nuovi retroscena sulle sensazioni vissute nella lunga giornata torinese: clicca qui per restare aggiornato. Terminate le visite mediche e firmato il contratto fino al 2024, infatti, il giovane talento si è presentato alla sua nuova squadra e ha quindi incontrato siache, mostrandosi subito emozionato. Per lui, non sarebbe ancora da escludere un rientro anticipato a Torino qualora i bianconeri provassero a convincere ila lasciarlo in bianconero già da gennaio.

