CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Arturo Vidal resta in cima alla lista di Antonio Conte per il mercato di gennaio. Ma il sogno dell'Inter nelle ultime settimane si chiama Christian Eriksen. Un investimento che il club nerazzurro potrebbe anche anticipare a gennaio vista la folta concorrenza: Real Madrid, PSG, Barcellona e Manchester United sarebbero pronte infatti a ricoprire d'oro il nazionale danese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non soloClicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

Calciomercato Inter, il piano per Eriksen a gennaio

Eriksen ha rifiutato un ricco rinnovo con il Tottenham e a giugno si libererà a parametro zero dagli 'Spurs'.

Il club inglese avrebbe però dato il via libera alla cessione nella finestra invernale del numero 23, fissando adi euro il prezzo del suo cartellino. L'Inter lavora da tempo su questa pista e sta valutando un possibile assalto già in questa sessione, forte del gradimento e dell'intesa con l'entourage del giocatore come riporta 'Tuttosport'. Marotta anche per questo motivo non si spingerà oltre un'offerta di 10-12 milioni per Vidal, ma prima dell'affondo per Eriksen deve definire la cessione di. Ingaggiare subito il danese significherebbe avere degli ammortamenti sul cartellino e anche l'ingaggio da 10 milioni a stagione per quattro anni e mezzo beneficerebbe dei vantaggi del Decreto crescita per i lavoratori che arrivano dall'estero. Dopo la beffa Kulusevski, accasatosi alla, Marotta e l'Inter vogliono subito rispondere ai rivali bianconeri per la corsa scudetto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Ultime CM.IT - Inter, per Vidal cambia tutto: c'è l'ok del Barcellona

Calciomercato Inter, quante rivali per Aubameyang