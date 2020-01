CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / E' sempre Arturo Vidal l'obiettivo numero uno dell'Inter in questa finestra di calciomercato. In rotta col Barcellona ormai da tempo, il centrocampista ha già manifestato l'intenzione di trasferirsi in nerazzurro, dove ritroverebbe il suo grande estimatore Antonio Conte, che ha fortemente caldeggiato il suo acquisto. Tuttavia, resta un problema per il suo trasferimento a Milano: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

Calciomercato Inter, le ultime sul colpo Vidal

Il problema dell'Inter resta la distanza col Barcellona sulle cifre e la formula dell'eventuale accordo. I catalani non vogliono concedere sconti e chiedono almeno 20 milioni di euro per farlo partire a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, ma i nerazzurri sono fermi a un'offerta di prestito con diritto di riscatto da 12 milioni.

Infatti, nonostante la volontà di Conte, riporta 'Tuttosport',continuerebbe ad avere riserve sul cileno sia per l'età (quasi 33 anni) sia per alcuni suoi atteggiamenti fuori dal campo.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Vidal, la nuova mossa del Barcellona: le ultime di CM.IT

LEGGI ANCHE >>> Inter, l'annuncio di Vidal: "Torno a casa!"

Calciomercato Inter, non solo Vidal: i nomi caldi

Vidal, però, non è l'unico nome seguito per rinnovare il centrocampo interista. Così, solo se entro fine mese non dovesse riuscire a centrare il colpo Eriksen o non trovasse altre opzioni gradite, Marotta sarebbe 'costretto' a cambiare formula per il cileno. Tra gli altri nomi al vaglio, inoltre, figurano ancora De Paul dell'Udinese e Nandez del Cagliari, per il quale si ragiona sul prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, denuncia Vidal: ecco il verdetto