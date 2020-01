CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA / Paul Pogba più lontano dal Manchester United. Anche nella recente gara di Premier League tra i 'Red Devils' e l'Arsenal, il fuoriclasse francese è stato escluso dai convocati ufficialmente a causa di un prolema alla caviglia. Per lui, quindi, prosegue la stagione negativa, contornata da molteplici indiscrezioni che lo vogliono altrove già in questa finestra di calciomercato, quando la Juventus può farsi avanti con forza: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Pogba a gennaio: le ultime

Stuzzicata ormai da anni dal possibile ritorno del francese, la Juventus ha già delineato la sua strategia per il colpo Pogba, da completare la prossima estate.

Tuttavia, dopo le continue esclusioni del giocatore, alle quali hanno fatto seguito parole pesanti da parte di Raiola , il CFOpotrebbe vagliare la formula giusta per acquistarlo già in questa finestra invernale. Al momento, riporta 'Tuttosport',sarebbe il primo nome nella lista del Manchester United, che cerca rinforzi a centrocampo: l'eventuale affare potrebbe concretizzarsi sia indipendentemente sia nell'ambito di uno scambio di prestiti entro fine mese e sui quali tornare poi con più calma a fine stagione. Gli inglesi, infatti, si starebbero convincendo che non si può andare oltre giugno nel braccio di ferro con Pogba.

