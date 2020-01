Calciomercato Inter, colpo Giroud: ostacolo Lione

CALCIOMERCATO INTER GIROUD DEMBELE / Il Chelsea in questa sessione di calciomercato vuole regalarsi un nuovo attaccante. Il nome in cima alla lista dei desideri di Lampard è Moussa Dembele del Lione. Strapparlo ai francesi, però, non sarà per nulla facile.

L'OL - stando a quanto riportato da 'SkySports' - avrebbe rifiutato l'ultima offerta presentata dai londinesi in mattinata: il Lione avrebbe detto no a ben

Una notizia non certo positiva per l'Inter, che ha individuato in Giroud il rinforzo ideale per il mercato di gennaio. L'attaccante è visto come il giusto vice Lukaku ma senza l'acquisto di un nuovo centravanti, il Chelsea potrebbe decidere di non farlo partire.

