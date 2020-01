CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Il Napoli si avvicina sempre di più a Lobotka.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , l'ultima offerta del club di De Laurentiis è di 16 milioni di euro più 2 di bonus: ilspera di strappare qualcosa in più, sui 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Napoli, Lobotka vuole l’azzurro ma serve il rilancio

Calciomercato, Lobotka: le ultime sull'affare tra Napoli e Celta Vigo

In casa azzurra resta comunque la fiducia sul buon esito dell'operazione, seppur il Ds Giuntoli ancora deve trovare un accordo totale con l'entourage del centrocampista slovacco per quanto concerne le commissioni. Sull'ingaggio, invece, l'intesa c'è già sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Il Napoli vuole andare a dama il più in fretta possibile per mettere il 25enne a disposizione di Gattuso già per le prime sfide del 2020.

