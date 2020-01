Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Kulusevski ha firmato

CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI / Dejan Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus. L'annuncio ufficiale, atteso per la serata, è puntualmente arrivato: i bianconeri hanno comunicato - attraverso i propri canali - che il calciatore, acquistato dall'Atalanta, rimarrà fino al 30 giugno in prestito al Parma. Per lui contratto fino al 2024. Confermate le cifre: "35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Si chiude dunque un tormentone degli ultimi giorni: Kulusevski continuerà a vestire la maglia gialloblu; solo dalla prossima estate si metterà a disposizione di Maurisio Sarri.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato, Juve e Milan non si fermano: altri colpi dopo Kulusevski e Ibra

LEGGI ANCHE >> Juventus, UFFICIALE: concluso aumento di capitale da 300milioni di euro