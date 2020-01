MILAN IBRAHIMOVIC FAME / Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è realtà. Dopo un lungo corteggiamento l'attaccante svedese è tornato a legarsi al Milan.

L'attaccante ripartirà dal numero 21: "E' il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21 - ammette Ibra ai microfoni di 'MilanTv' - Obiettivi? Voglio aiutare il club e la squadra a migliorare la situazione, quelli individuali? Fare il meglio possibile".

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, terminato l'Ibrahimovic-day

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Per il ritorno a Milano è risultato decisivo il pressing di Maldini e Boban: "In 2-3 settimane ho parlato più con loro che con mia moglie ma tutto è andato bene - prosegue Ibrahimovic - Ricordi? Ne ho tanti positivi, il Milan è un grande club con un grande stadio. Che figlio era Zlatan e che padre è oggi? Il figlio era come il papà di oggi, tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso. Mai avuto paura? No! Che dice lo 'zlatanometro'? Approva il ritorno al Milan? 200 (sorride, ndr.)".

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan e Napoli, svolta Xhaka: colpo di scena