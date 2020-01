CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Non solo Lautaro Martinez, il Barcellona punta la Serie A anche per la difesa. L'obiettivo del club blaugrana è trovare un degno erede di Pique. A tal proposito c'è chi fa il nome di un altro nerazzurro, ovvero Skriniar, mentre 'As' rilancia il nome di de Ligt già vicino ai catalani nella scorsa estate, prima dello sbarco alla Juventus. Pagato sui 75 milioni di euro e fin qui al di sotto delle attese, per la sua cessione la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe volerne almeno 100.

della Fiorentina edel Chelsea le alternative al classe '99 olandese, che per il quotidiano madrileno rappresenta in sostanza la prima scelta per il dopo Pique.

Calciomercato Juventus, Barcellona su de Ligt: Raiola 'attacca' i blaugrana!

A proposito di de Ligt-Barcellona, l'altro giorno Mino Raiola lanciando una bella 'frecciata' agli azulgrana a proposito del mancato trasferimento nella passata sessione di calciomercato: "Secondo tanta gente olandese il Barcellona non è un club straniero, ma proprio olandese. Quindi Matthijs sarebbe dovuto andare lì per forza, invece non è stato così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio. I blaugrana hanno pensato che fosse come un formaggio. Lui è olandese come Frenkie (de Jong, ndc) e arriva dall'Ajax, quindi viene da noi anche lui. I motivi che ci hanno dato per prendere Matthijs erano sbagliati".

