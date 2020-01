Calciomercato Napoli, Lobotka vuole l’azzurro ma serve il rilancio

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto di Stanislav Lobotka, obiettivo principale di questo mercato invernale per garantire a Rino Gattuso l’atteso regista a centrocampo. In questo momento la distanza tra Celta Vigo e partenopei c’è ancora (ballano 7-8 milioni di euro), ma tra gli addetti ai lavori si respira ottimismo per il buon esito dell’affare e oggi pomeriggio è arrivato un altro indizio in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, attesa Lobotka: c'è anche l'indizio social

Calciomercato Napoli, le ultime su Lobotka

Lo slovacco, infatti, ha iniziato a seguire il club partenopeo su Instagram: difficile che sia un caso, visto che la negoziazione vive giorni decisivi.

I galiziani esigono un altro rilancio del club azzurro, che vista l’importanza dell’acquisto potrebbe avvicinarsi alle richieste diche esige circa 25 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Nel frattempo,il suo compagnooggi ha dicharato in conferenza stampa: "Stanislav è tranquillo, i rumors ci sono sempre durante il mercato ma ci aiuterà ancora molto durante la stagione".

