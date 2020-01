Calciomercato Milan, la prima foto di Ibrahimovic con la maglia rossonera

IBRAHIMOVIC MILAN FOTO / Zlatan Ibrahimovic è ormai a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Oggi pomeriggio, il nuovo acquisto rossonero ha firmato a Casa Milan il contratto che lo lega al club fino a giugno, con opzione per un altro anno che si attiverà in base al suo rendimento. Dopo aver siglato l'accordo, l'attaccante ha posato insieme a Zvonimir Boban e Paolo Maldini, mostrandosi per la prima volta con la casacca rossonera 2019/20.

L'immagine che i tifosi aspettavano (visibile in basso) è finalmente realtà: domattina, alle 10, sarà il momento della conferenza stampa. Conoscendo Zlatan, ci sarà da divertirsi...

