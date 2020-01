CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ISCO FABIAN / Il destino del Real Madrid nel prossimo calciomercato estivo potrebbe incrociarsi a più riprese con la Serie A. In entrata, uno dei grandi obiettivi dei blancos ha da tempo un nome e un cognome: Fabian Ruiz.

Florentino Perez si è calcisticamente innamorato del centrocampista del Napoli durante lo scorso Europeo Under 21 ed ha subito provato a portarlo al Bernabeu, trovando però un doppio muro. Il primo è quello del Napoli, che non aveva assolutamente intenzione di privarsene, ma il secondo è stato alzato dallo stesso calciatore.

L’ex Betis punta ad essere protagonista a Euro 2020 anche con la Nazionale maggiore (il posto da titolare pare già averlo conquistato) e preferiva continuare a lavorare con Ancelotti, con il quale la continuità era assicurata. Inevitabile, però, sognare di indossare la camiseta blanca, e i contatti tra il club madrileno e i suoi agenti sono costanti.

Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di Fabian Ruiz col Real Madrid sullo sfondo

Il Real ha chiesto a Fabian di non rinnovare il suo contratto con una clausola rescissoria fuori mercato: la trattativa tra i partenopei e il centrocampista era partita ad inizio autunno, ma è stata poi congelata per il caso ammutinamento e per necessità più urgenti (i vari Mertens, Callejon, Milik, Zielinski, Maksimovic…).

Presto, però, il club dovrebbe riaprire le negoziazioni per prolungare il contratto del centrocampista, la cui intenzione è inserire nel nuovo accordo una clausola che non superi i 100 milioni di euro.

Il Real, infatti, ha già fatto sapere di essere disposto ad investire circa 80 milioni per le sue prestazioni, una cifra ritoccabile al rialzo, ma non di moltissimo.

Calciomercato Juventus, occhi su Isco: decisivi i prossimi mesi

Un fronte aperto, quindi, che potrebbe anche avere conseguenze sul futuro di Isco. Dopo le intemperanze vissute con Solari, la volontà del club era di lasciarlo partire durante la scorsa estate, ma Zinedine Zidane si è fermamente opposto al suo addio. Il francese nutre enorme stima per il malagueño, eppure nemmeno lui, complice un infortunio, gli ha dato moltissimo spazio in questa stagione.

Finora, appena cinque presenze da titolare nella Liga, due delle quali, però, in match chiave come quelli contro Valencia e Barcellona a dicembre, entrambi con prestazioni positive. Anche ‘Magia’ punta all’Europeo con Luis Enrique, e spera di ritrovare continuità.

Se così non dovesse essere, però, i rumors su un addio tornerebbero d’attualità: lo spagnolo ad aprile compirà 28 anni e per questa fase della sua carriera vuole un ruolo da protagonista assoluto. La Juventus non l’ha mai perso di vista: il giocatore è a conoscenza dell’interesse dei bianconeri e, seppur valuti come prioritaria la sua permanenza a Madrid, vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino, in un club che da anni lo corteggia. La seconda metà di questa stagione deciderà il suo destino, così come quello di Fabian: Florentino Perez è pronto a tornare a rivoluzionare il calciomercato.

