AL DUHAIL MANDZUKIC SARRI / Nuova avventura per Mario Mandzukic che ha parlato in conferenza stampa del suo approdo in Qatar, con la maglia dell'Al Duhail. Inevitabile l'accenno al suo passato alla Juventus e degli ultimi mesi vissuti ai margini. Il croato, che nel post di saluto ai bianconeri non aveva citato Sarri, ha risposto anche sull'allenatore di Figline: "Non mi va di parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l'ho messo sui social, non voglio ripetermi.

Non giocare è stata una novità per me: sono stato un guerriero per tutta la mia carriera, ho lavorato duro per tenermi in forma".

Se per Sarri le parole sono poche, qualcosa in più Mandzukic la dedica ad Allegri: "Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa da tutti: sono contento di aver lavorato con Allegri. Ronaldo lo conoscono tutti, è un top payer, un giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui, ci capivamo perfettamente".