Cagliari, Rog lancia la sfida alla Juventus: "Vogliamo rialzarci!"

CAGLIARI JUVENTUS ROG / Il primo match del 2020 per la Juventus sarà contro il sorprendente Cagliari di Maran, che dopo un grande mercato estivo si è inserito a pieno titolo nella lotta per l’Europa in Serie A. Tra i suoi protagonisti, c’è l’ex Napoli Marko Rog, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato della sfida e del suo momento: "Ci aspetta una gara difficilissima, la Juventus è una squadra colma di campioni. Vogliamo fare bene, siamo reduci da due sconfitte e faremo tutto il possibile per rialzarci".

SARRI – "Mi fa piacere ritrovarlo dopo un bel po’ di tempo senza averlo visto.

È stato il mio primo tecnico fuori dalla Croazia, è bravissimo, prepara le partite alla grande e con lui ottenemmo grandi risultati".

Cagliari, Rog: "Ora sono felice, a Napoli poco spazio"

MOMENTO – "Ritrovare la Nazionale è stato bello per me, non c’è orgoglio più grande. Qui ho trovato continuità e fiducia, a Napoli stavo bene ma mi mancavano minuti. Ora sono felice e sto bene, la squadra sta facendo un gran campionato".

NAPOLI – "Dico sempre che è una squadra fortissima, ha vissuto un periodo negativo ma può succedere a tutti. Per me si riprenderanno presto".

