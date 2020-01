CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI XHAKA ARSENAL ARTETA / Il suo rapporto con l'Arsenal sembrava ormai ai ferri corti e un suo addio a gennaio pareva scontato. Ora invece sembrano esserci clamorose novità sul fronte Granit Xhaka. Non sembra infatti così certo che il centrocampista svizzero di origini albanesi possa lasciare l'Arsenal in questa sessione di mercato.

La causa sarebbe Mikel, nuovo tecnico dei 'Gunners', che sembra aver messo Xhaka al centro del proprio progetto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, altro club su Rodriguez: c'è l'offerta

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, attesa Lobotka: c'è anche l'indizio social

Calciomercato Milan e Arsenal, Xhaka resta a Londra?

Sembrava ormai vicina la cessione di Xhaka, destinazione Bundesliga. Milan e Napoli hanno provato a portarlo in Serie A, ma in pole position sembrava esserci, almeno nelle ultime ore, l'Hertha Berlino. Ora però la situazione sembra volgere verso un clamoroso dietrofront. Al termine della gara contro il Manchester United, Mikel Arteta ha parlato della situazione legata al centrocampista svizzero: "Ho parlato con lui - ha detto - Gli ho esposto il mio pensiero e gli ho detto che spero possa cambiare idea e che i suoi compagni e l'ambiente possano aiutare a fargli cambiare idea. Penso che questo sia il posto giusto per lui, è un grande professionista e un giocatore di grande qualità. Non voglio che se ne vada e credo che resterà qui".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Castillejo in partenza: doppia pista in Liga

Calciomercato Napoli, si allontana un obiettivo

Milan, sorpasso all'Inter per Fernandes: può partire a titolo definitivo