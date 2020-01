Calciomercato Inter, rivoluzione Barcellona: Lautaro davanti a tutti

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Il Barcellona ha intenzione di rivoluzionare il suo attacco per la stagione 2020/21. Nonostante Luis Suarez abbia fatto intendere che gradirebbe rinnovare di un altro anno il contratto in scadenza nel 2021, i catalani stanno cercando innanzitutto il suo erede.

Il nome in cima alla lista è quello di, autore di una prima metà di stagione straordinaria all'con 13 gol e 3 assist in 22 gare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo il Barcellona: nuovo pericolo per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, il Barça potrebbe esercitare la clausola di Lautaro Martinez

Come ha confermato oggi pomeriggio 'AS', l'argentino è il grande obiettivo azulgrana dell'estate 2020: la dirigenza, che reputava elevata la clausola da 111 milioni esercitabile a luglio, ora sarebbe pronta a versarla soprattutto se la punta dovesse confermarsi a questi livelli da qui a maggio. Il suo agente, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva annunciato la volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, ma al momento l'accordo con Marotta non è ancora arrivato e le lusinghe dalla Spagna aumentano.

Il Barça, in ogni caso, non valuta solo il 'Toro': sulla sua lista per il settore offensivo c'è ancora il ritorno di Neymar, l'idea Dani Olmo e la possibilità di far partire Dembelé, che non ha mai giustificato l'enorme investimento (circa 150 milioni) servito per portarlo nella Ciudad Condal.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tesoretto Gabigol: nuova offerta

Milan, mistero risolto: Ibrahimovic ha scelto il numero di maglia