CALCIOMERCATO INTER GABIGOL WEST HAM / In attesa dei colpi in entrata, Vidal resta sempre il primo obiettivo, l'Inter lavora anche sul fronte cessioni: i nerazzurri hanno da risolvere la questione Gabigol con il prestito al Flamengo terminato e la voglia di cessione a titolo definivo. I rossoneri di Rio da Janeiro si sono spinti fino a 16 milioni di euro per il Pallone d'Oro sudamericano, ma Marotta attende altre eventuali proposte. Una sarebbe in arrivo dall'Inghilterra: come si legge su 'sportmediaset.it', infatti, il West Ham avrebbe pronta una proposta da 22 milioni di euro più bonus per convincere i nerazzurri a dire sì alla cessione del brasiliano.

Un'offerta che potrebbe rompere lo stallo che negli ultimi giorni sta caratterizzando l'affare Gabigol: dovesse davvero arrivare la proposta londinese, il Flamengo dovrà fare un passo in avanti per non perdere il calciatore.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, stallo Gabigol: il Flamengo attende

Calciomercato Inter, da Gabigol i soldi per gli acquisti

Incassare il tesoretto Gabigol potrebbe dare uno scossone anche al mercato in entrata per l'Inter: i nerazzurri continuano l'inseguimento a Vidal, mentre monitorano la pista Eriksen, soprattutto per la prossima estate. Farlo con più di 20 milioni in tasca sarebbe sicuramente più semplice.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Inter, UFFICIALE guai per Conte: nuovo infortunio

Inter e Juventus, Aubameyang svela il suo futuro