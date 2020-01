MILAN IBRAHIMOVIC NUMERO MAGLIA / Mistero risolto: nell'Ibrahimovic-day, lo svedese ha scelto il numero di maglia della sua seconda avventura al Milan.

L'attaccante vestirà il numero 21 come annunciato su social dal club rossonero: nella giornata odierna, l'exha sostenuto le visite mediche e poi quelle di idoneità prima di dirigersi a Casa Milan dove ha firmato il contratto con la società lombarda. Niente 9, né 11 e tanto meno 8 per Ibra, tutti numeri attualmente occupati: la scelta diè caduto sul 21, il numero di Andrea Pirlo suo compagno di squadra nella prima esperienza in rossonero.

