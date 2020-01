CALCIOMERCATO GENOA BEHRAMI / Dopo l'arrivo dalla Juventus di Mattia Perin, il Genoa piazza il secondo colpo di questo calciomercato invernale 2020. Come anticipato anche nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it alla fine si è concretizzato l'affare tra Valon Behrami e il club ligure che aveva testato in prova negli allenamenti il mediano svizzero ex Napoli e Udinese.

Il Genoa ha infatti depositato in Lega il contratto del centrocampista classe '85, che era svincolato dopo la rescissione del contratto colcome confermato dallo stesso sito della Lega Serie A.

Davide Nicola ritrova così un leader vero per la mediana dei liguri, in netta difficoltà prima della sosta invernale. Per Behrami si tratta inoltre di un ritorno al passato in quanto ha già vestito la maglia del Genoa nella stagione 2003/04.

