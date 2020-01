CALCIOMERCATO NAPOLI KOUTRIS / Nessun contatto, nessuna trattativa: da giorni si parla di Koutris come possibile obiettivo di mercato del Napoli in questa sessione di campagna trasferimenti. L'agente del greco però, Nikolaos Klitsidis, ha smentito un approccio concreto dei partenopei. Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo', il procuratore del terzino greco-brasiliano ha spiegato: "Al momento non ho avuto nessun contatto con il Napoli, né mi risultano esserci stati contatti tra gli azzurri e l'Olympiacos.

Ad oggi, è tutto fermo: non c'è nessuna trattativa in corso".

Calciomercato Napoli, il terzino dopo Lobotka

In effetti in questo momenti la priorità del Napoli è rappresentata da Lobotka, il regista che serve come il pane per il 4-3-3 di Gattuso. Soltanto dopo aver chiuso questa operazione, gli azzurri si concentreranno sugli altri possibili affari in entrata e uscita: in particolare l'arrivo di un esterno mancino per la difesa è legato alla cessione di Ghoulam, corteggiato dal Marsiglia. Tra i nomi possibili, oltre a quello di Koutris, ci sono anche Acuna (lo Sporting ha respinto l'offerta dell'Inter) e Rodriguez.

