CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO ESPANYOL ATLETICO / Archiviato l'entusiasmo per l'arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera dovrà concentrarsi per forza di cose anche sulle uscite. Diversi i calciatori che potrebbero partire nella prossima sessione di mercato, tra cui anche Samu Castillejo. L'esterno spagnolo ex Villarreal non ha mai davvero convinto ed è finito ai margini sia con Giampaolo che con Pioli con sole tre apparizioni dal primo minuto da agosto ad oggi.

Calciomercato Milan, Espanyol e Atletico su Castillejo

Secondo quanto riferito dal catalano 'Sport', infatti, Castillejo potrebbe tornare presto in Spagna. Il numero 7 rossonero piace molto all'Espanyol che ha urgente bisogno di nuovi innesti per risollevare la pessima classifica in Liga. Primi contatti già avviati tra le parti con l'ipotesi ìdi un prestito secco fino al termine della stagione. Sullo sfondo inoltre sembra essere in lizza anche l'Atletico Madrid di Simeone, anche se i catalni rimangono favoriti.

