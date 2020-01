FLAMENGO UFFICIALE EDERSON LAZIO / A 33 anni, dopo continui infortuni al ginocchio e dopo aver persino battuto un tumore, Ederson ha deciso di dire basta. Il centrocampista brasiliano, terminato il contratto con il Flamengo, ha deciso di ritirarsi dal calcio. Troppi gli infortuni a cui il suo fisico è stato sottoposto e che ne hanno certamente minato la carriera.

Il brasiliano ha annunciato l'addio al calcio in un'intervista rilasciata a 'Tv Fronteira'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, Guarin caccia al rinnovo: confermate le indiscrezioni di CM.IT

Brasile, UFFICIALE: Ederson dice basta

Il 33enne, con un passato a Nizza, Lione e anche alla Lazio (tre stagioni e una Coppa Italia vinta nel 2012-2013), ha deciso che quella del Flamengo sarà l'ultima maglia indossata durante la carriera. Il centrocampista ha dovuto affrontare diversi infortuni nel corso della carriera, in particolare al ginocchio e soprattutto un tumore al testicolo scoperto quando indossava la maglia del Flamengo, poi fortunatamente battuto. "Mi sarebbe piaciuto continuare fino a 38 anni, ma a causa soprattutto dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100 per cento. E in questi casi è meglio ritirarsi. Non so cosa mi riserva il futuro, ma mi piacerebbe lavorare con i giovani, con i talenti di domani".

LEGGI ANCHE --->Flamengo, non solo Gabigol: un ex Inter si propone