Calciomercato Milan, altro club su Rodriguez: c'è l'offerta

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ - Con ogni probabilità Ricardo Rodriguez ha giocato contro l'Atalanta la sua ultima partita con la maglia del Milan. Chiuso dal nuovo acquisto Theo Hernandez, il 27enne terzino sinistro svizzero non rientra nei piani di Pioli e spinge per andare via a gennaio per trovare la giusta continuità e prepararsi al meglio per gli Europei della prossima estate. Il suo nome è stato accostato a diverse squadre, dal Napoli di Gattuso agli inglesi del Watford fino ai turchi del Fenerbahce che sembravano in pole, ma che adesso si stanno defilando.

