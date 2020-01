INTER ICARDI WANDA NARA / La scorsa estate si è consumato il divorzio tra l'Inter e Mauro Icardi dopo un lungo e polemico tira e molla tra le parti iniziato con la perdita della fascia da capitano ed alimentato dalle dichiarazioni della moglie-procuratrice Wanda Nara. La bella argentina ha ripreso la parola proprio oggi ai microfoni del settimanale 'Grazia', attaccando con forza i suoi detrattori: "Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne.

Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore Mauro Icardi. A volte sono stata additata come pazza, qualcuno ha persino detto che sono la rovina della carriera di Mauro. Le mie decisioni però, anche quelle impopolari, alla fine mi hanno dato ragione".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi ha deciso: pronto a fare la storia del PSG

