SPAGNA SPORTING GIJON INFLUENZA / Il 2020 per lo Sporting Gijon non è iniziato nel migliore del modi: la squadra spagnola deve fare i conti con una epidemia di influenza che ha dimezzato la rosa.

Quest'oggi appena 10 giocatori hanno potuto allenarsi regolarmente, mentre altri 11 sono alle prese con i malanni di stagione.

Tutte le news di mercato: clicca qui

Un problema non di poco conto per Djukic, appena nominato allenatore della società che milita nella Serie B spagnola, che domani è atteso dalla sfida sul campo del Real Saragozza: una situazione di vera emergenza che ha spinto lo Sporting a chiedere alla Federazione di rinviare la gara. In attesa della risposta, la squadra è partita alla volta di Saragozza a bordo di due pullman per evitare che il contagio si propaghi ulteriormente. Come detto in conferenza stampa dal medico sociale, presente al fianco del tecnico, il rischio è che molti dei 10 giocatori attualmente in salute stiano incubando l'influenza e quindi potrebbero non essere a disposizione per domani.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, svolta Neymar: l'annuncio che spiazza