JUVENTUS NEYMAR BARCELLONA PSG / E' da tempo dato in partenza con il Barcellona in prima fila: Neymar ha passato l'intera estate con la valigia pronta per lasciare il Paris Saint-Germain, mettersi la parentesi francese alle spalle e tornare in Spagna per giocare con i blaugrana. Alla fine la trattativa si è arenata con il brasiliano, accostato anche alla Juventus, che è rimasto a Parigi un po' controvoglia.

Nelle scorse settimane si è tornato a parlare del suo possibile addio nella prossima estate, ma ora arrivano le parole che potrebbero cambiare le cose.

Calciomercato Juventus, Neymar: resta al Paris Saint-Germain

'L'Equipe' riporta le parole di un familiare di Neymar che apre alla permanenza dell'attaccante al Paris Saint-Germain: "Neymar ha un ottimo rapporto con Mbappè ed è totalmente coinvolto in questo progetto. Insieme sanno di poter battere qualsiasi avversario. Se fanno una grande stagione, se arrivano lontano in Champions League, ci sono buone possibilità che possa poi restare".

