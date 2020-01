Calciomercato Roma, vice Dzeko: si guarda in Serie A

CALCIOMERCATO ROMA VLAHOVIC - Tra gli obiettivi principali della Roma nella sessione invernale di calciomercato che si è aperta ufficialmente oggi c'è quella di prendere un centravanti che possa far rifiatare Edin Dzeko in campionato e soprattutto in Europa League. In estate è arrivato Nikola Kalinic che, complice un infortunio, non è riuscito a dare il suo contributo alla causa giallorosso. Secondo l'emittente capitolina 'TeleRadioStereo', in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Dusan Vlahovic, giovane attaccante serbo che si sta mettendo in mostra alla sua prima stagione in Serie A.

