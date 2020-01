CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka obiettivo principale del Napoli per il mercato di gennaio: come raccontato da Calciomercato.it, il club azzurro vuole chiudere la trattativa con il Celta Vigo il prima possibile, in modo da garantire a Gattuso il rinforzo desiderato e poter pensare ad altri eventuali acquisti (un terzino sinistro se dovesse partire Ghoulam).

L'offerta dis è di 17-18 milioni di euro più bonus e si attende la fumata bianca con l'ottimismo che permane, anche considerato l'accordo tra Napoli e calciatore per un contratto di cinque anni con ingaggio da due milioni di euro.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, le ultime di CMI.IT sulla fumata bianca per Lobotka

Calciomercato, Lobotka azzurro: segue il Napoli su Instagram

A dare maggior concretezza alla sensazione di buona riuscita dell'affare ci ha pensato lo stesso calciatore con il più classico degli indizi social: Lobotka, infatti, ha iniziato a seguire il Napoli su Instagram. Lo slovacco, la cui candidatura è stata caldeggiata anche dall'ex capitano azzurro Marek Hamsik, in stagione ha collezionato 17 presenze, risultando uno dei più presenti del Celta Vigo. Ora la sua aspirazione è di abbracciare l'avventura Napoli ma serve ancora il via libera definitivo per chiudere la trattativa. Per il momento il corteggiamento dei partenopei ha portato al 'sì' social, in attesa di quello reale.

