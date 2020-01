CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI PARMA / Il giorno di Kulusevski: il trequartista svedese è arrivato ieri a Torino ed è ora alle prese con i classici test medici al J Medical prima di poter firmare il quinquennale che lo legherà alla Juventus.

Il suo approdo in bianconero è previsto per la prossima estate, al termine del prestito al, mastarebbe provando ad anticipare il suo arrivo per metterlo subito a disposizione di Maurizio

Un'eventualità che potrebbe concretizzarsi se fossero soddisfatte due condizioni: la cessione di qualche centrocampista adesso in organico (Emre Can su tutti) e il via libera da parte del club ducale.

Calciomercato Juventus, Parma: no a Pjaca per liberare Kulusevski

Per quest'ultimo punto si registra il no dei gialloblù all'offerta Juventus: come si legge su 'gazzetta.it', il Parma avrebbe rifiutato il prestito di Pjaca, proposto dai bianconeri per poter contare sul 19enne svedese fin da subito. Il croato, 24 anni, in stagione non è mai sceso in campo: la sua ultima apparizione risale allo scorso marzo con la maglia della Fiorentina, prima dell'infortunio (l'ennesimo) che lo ha fermato.

