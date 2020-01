Ibrahimovic bis | Ecco cosa fa oggi chi era con lui al Milan

MILAN IBRAHIMOVIC - Zlatan Ibrahimovic sta svolgendo le visite mediche con il Milan e ora si attende soltanto la firma sul contratto che ufficializzerà il suo ritorno in rossonero. Il 38enne centravanti svedese è pronto a vivere la sua seconda avventura a Milanello dopo le due stagioni che lo hanno visto protagonista tra il 2010 e il 2012. Il 13 maggio 2012 Ibrahimovic vestì per l'ultima volta la maglia rossonera nel successo 2-1 sul Novara: una vittoria inutile visto che la settimana prima, nonostante la sua doppietta, arrivò la sconfitta nel derby contro l'Inter che sentenziò la conquista dello scudetto da parte della Juventus di Conte.

Di quella squadra Ibra non troverà più nessuno al Milan, almeno come calciatore.

Ecco cosa fanno oggi i suoi compagni rossoneri di allora:

Abbiati ritirato, ex team manager Milan

Amelia allenatore Vastese (serie D)

Thiago Silva giocatore Paris Saint-Germain

Mexes ritirato

Nesta allenatore Frosinone

Bonera assistente tecnico Milan

Yepes ritirato, ex allenatore Deportivo Cali

Antonini agente di calciatori

Mesbah svincolato

Abate svincolato

De Sciglio giocatore Juventus

Flamini svincolato

van Bommel ex allenatore Psv Eindhoven

Aquilani collaboratore tecnico Fiorentina

Nocerino svincolato

Muntari svincolato

Emanuelson giocatore Utrecht

Gattuso allenatore Napoli

Ambrosini opinionista tv

Seedorf ec Ct Camerun

El Shaarawy giocatore Shanghai Shenhua

Robinho giocatore Istanbul Basaksehir

Cassano opinionista tv

Pato giocatore San Paolo

Boateng giocatore Fiorentina

Maxi Lopez giocatore Crotone

Inzaghi allenatore Benevento

