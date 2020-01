Calciomercato Juventus, Paratici e la linea verde: quanti under 20 nel mirino!

CALCIOMERCATO JUVENTUS KULUSEVSKI HAVERTZ CAMAVINGA UNDER 20 / La Juventus continua a guardare il calciomercato dei giovani talenti. Dopo Haaland, sfumato, e Kulusevski, già preso, Paratici ha intenzione di proseguire sulla linea verde. L'obiettivo è trovare il fatidico 'nuovo Cristiano Ronaldo', ma ancora in erba e quindi pagarlo il giusto anticipando la concorrenza. Di under 20 con prospettive importanti ce ne sono tantissimi, a partire da Kai Havertz del Bayer Leverkusen, che Maurizio Sarri ha elogiato anche pubblicamente.

Come riporta 'Tuttosport', i bianconeri lo seguono da tempo e potrebbe esserci qualche sviluppo in estate, anche se i costi in questo caso sarebbero già molto elevati.

Non solo Haaland: l'altra stella brillata con la maglia del Salisburgo è l'ungherese Dominik Szoboszlai, 19enne mezzala con grande tecnica e visione di gioco. Ancora più scommesse sarebbero Thaith Chong del Manchester United (20 anni, più inesperto degli altri giovani) che è in scadenza e può andare via a zero, oltre ai 17enni Eduardo Camavinga del Rennes e Ryan Gravenberch dell’Ajax, paragonato a Pogba. Quest'ultimo ha come agente Mino Raiola, al pari di Donyell Malen, gioiello del PSV Eindhoven autore di 17 gol in 25 partite stagionali e che già è valutato 40-50 milioni. Infine Noah Okafor, diciannovenne svizzero di origini nigeriane del Basilea, seguito anche da Inter e Milan.

