CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS AUBAMEYANG / A margine della bella vittoria per 2-0 contro il Manchester United, Pierre-Emerick Aubameyang è uscito allo scoperto, commentando le voci sulla sua decisione di lasciare l'Arsenal. "La stampa inglese ama parlare tanto, ma per il momento io sono qui, sono qui al 100%".

In scadenza di contratto a giugno 2021, l'attaccante gabonese non ha sin qui risposto positivamente alle sollecitazioni sul rinnovo contrattuale, divenendo così uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato, che potete seguire c liccando qui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, quante rivali per Aubameyang

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione Politano: spunta lo scambio con la big

Calciomercato Inter e Juventus, Aubameyang non ha dubbi

Anche per questo, il suo nome è stato accostato a diverse big europee, comprese Barcellona, Inter e Juventus. Pur chiudendo la porta a ogni speculazione di mercato, il trentenne ex Borussia Dortmund con quel "al momento" lascia trasparire una situazione dinamica, ancora in attesa della definitiva evoluzione. Senza la qualificazione alla prossima Champions, l'ipotesi che i Gunners possano fare fatica a trattenerlo resta molto concreta.