CALCIOMERCATO BRESCIA INTER CISTANA TONALI / Nonostante la situazione di classifica pericolante, il Brescia sta mettendo in mostra talenti decisamente interessanti in questo inizio di stagione. I nomi principali sono due: uno è quello di Sandro Tonali, che quasi non è più una sorpresa anche se al suo primo anno in Serie A. Su di lui tutti i top club italiani, con la Fiorentina che aveva fatto un tentativo in extremis in estate.

Sarà un discorso da fare nuovamente a giugno.

La vera sorpresa è invece Andrea Cistana, difensore classe '97 bresciano doc ed ex raccattapalle al 'Rigamonti'. Il centrale ha attirato le attenzioni anche del ct Mancini, oltre agli interessi delle big di Serie A. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Inter, Napoli, Milan e Cagliari sono solo alcune delle squadre che lo stanno tenendo d'occhio. Su di lui ci sono anche gli occhi di qualche club inglese e tedesco, ma anche in questo caso il Brescia resta in pole per farlo continuare a crescere.