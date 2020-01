CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA PELLEGRINI / Matteo Politano non è un profilo fondamentale per il progetto tecnico dell'Inter. Così, dopo una prima parte di stagione trascorsa per lo più in panchina, l'attaccante potrebbe cambiare maglia già a gennaio: clicca qui per restare aggiornato. Per lui ci sono gli interessi di molteplici club italiani, dal Napoli alla Fiorentina fino alla Roma.

Proprio nel caso in cui si dovesse imbastire una trattativa coi giallorossi, non sembra da escludere uno scambio: Politano, riporta il 'Corriere dello Sport', andrebbe volentieri nel club capitolino, che ha in rosa Leonardo, un 'quinto' ideale perche non è sul mercato. In passato, infine, l'ha messo gli occhi altresì su Lorenzo, considerato però fondamentale sia dall’attuale proprietà sia da quella futura.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 30 milioni per "l'uomo più corteggiato della Serie A"