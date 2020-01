CALCIOMERCATO NAPOLI CAGLIARI TONELLI / Mai sceso in campo in questa prima parte di stagione, Lorenzo Tonelli non sembra far parte dei progetti futuri del Napoli. Così, per lui a gennaio potrebbero aprirsi le porte della cessione: clicca qui per restare aggiornato. Il suo nome, riporta 'Sky Sport', sarebbe in cima alla lista di Marcello Carli, Ds del Cagliari che vorrebbe portarlo alla corte di Maran.

Nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato nelle ultime stagioni, Tonelli sarebe quindi un acquisto di esperienza e qualità per l'ambizioso progetto sardo.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, finalmente il rinnovo: a breve l'annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, anche il Napoli per l'acquisto a zero