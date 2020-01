CALCIOMERCATO LAZIO CINA CAICEDO / La Cina tenta Caicedo. Protagonista di una buona stagione con la maglia della Lazio, attualmente terza in classifica, il roccioso attaccante è stato blindato da Lotito, che non sembra avere alcuna voglia di perderlo a stagione in corso.

Così, nonostante un'offerta proveniente dal torneo orientale, riporta il 'Corriere dello Sport', la società avrebbe già deciso di farlo restare: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Il nome del club che avrebbe garantito al giocatore un ingaggio più che raddoppiato sarebbe però rimasto sconosciuto.

