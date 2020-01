CALCIOMERCATO JUVENTUS OLMO BARCELLONA / In una lunga intervista rilasciata a 'L'Esportiu', Dani Olmo ha confermato le nostre indiscrezioni sull'offerta ufficiale del Barcellona, ribadendo ancora una volta la sua volontà di compiere un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Accostato anche alla Juventus e alla Roma nelle ultime settimane, il talentino spagnolo è arrivato alla Dinamo Zagabria proprio dalla Masia catalana. "Il mio obiettivo è andare all'Europeo e se nei prossimi sei mesi dovessi giocare solamente in un campionato piccolo come quello croato, sarebbe sicuramente più difficile riuscirci. Voglio compiere un ulterirore step, anche per continuare a migliorare, sono pronto. Il club conosce la mia situazione e sono aperti ad ascoltare offerte. Quaranta milioni? Non devo parlare io di cifre, queste devono essere stabilite dal club e dai miei agenti. Per ora non mi sembra realistico che si arrivi ad uno scontro, in sei stagioni ho dato molto alla Dinamo e la Dinamo ha dato molto a me.

Ora dobbiamo lavorare insieme per trovare la soluzione migliore per tutti".

LEGGI ANCìHE >>> Juventus, scatto imrpovviso dalla Spagna per Olmo

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Kulusevski può arrivare subito: il Parma lavora all'erede

Calciomercato Juventus, Olmo esulta per l'offerta del Barcellona

Nella decisione del fantasista ventunenne, non sarà l'aspetto economico quello determinante. "Conta il progetto sportivo. Non ho mai messo i soldi davanti a tutto, anche se voglio sentirmi valorizzato anche in questo aspetto. La Dinamo all'epoca ha rappresentato questo per me, un progetto. Ora sono pronto, ma so che sono arrivate solamente due offerte per me. Borussia M'Gladbach? E' così, ma i miei agenti hanno parlato anche con il Bayer Leverkusen, anche se secondo la Dinamo hanno fatto offerte ufficiali. Si è parlato di molte squadre, ma raramente sono arrivate proposte scritte. Barcellona? Sono contento che i rumors si siano trasformati in una proposta concreta e che il Barça stia pensando alla possibilità di riportarmi a casa. Sono stato sei anni a La Masia e ho imparato dei valori importanti. Credo che la cosa migliore per tutti, sia che io parta a gennaio, se i club dovessero raggiungere un accordo ovviamente. La Dinamo farebbe un buon trasferimento e io andrei a giocare in uno dei più grandi club al mondo, in uno dei cinque migliori campionati".