CALCIOMERCATO ROMA MERTENS PETAGNA / La Roma a caccia di un vice-Dzeko per la seconda parte di stagione in caso di addio di Kalinic.

non è l'unica pista per Fonseca, con il centravanti dellaseguito anche dall'. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di Mertens

Calciomercato Roma, sogno Mertens per Fonseca

La Roma - stando al 'Messaggero' - valuterebbe pure il prestito dal Real Madrid di Mariano Diaz, già la scorsa estate nei radar della dirigenza capitolina. Il sogno dei giallorossi e di Fonseca si chiamerebbero però Dries Mertens, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Napoli. Senza l'accordo per il prolungamento con la società del patron De Laurentiis, la Roma potrebbe tentare un'offensiva - suppur complicata - per il 32enne nazionale belga.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dalla conferma di Smalling a Piatek: nasce la nuova Roma di Friedkin

Calciomercato Milan e Roma: nome nuovo per la difesa, le ultime di CM.IT